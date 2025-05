WSI

WeSendit is the first Web3 file transfer & storage service aggregator platform that connects the people, businesses and data of today with the Web3 world of tomorrow. Its service includes but not limited to decentralized file storage solutions, end-to-end file encryption transfers, branding services and paid downloadable links. The WeSendit token isn’t just a cryptocurrency; it’s a utility key to unlock a world of advantages within the Web3 ecosystem.

NazwaWSI

PozycjaNo.1811

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.02%

Podaż w obiegu735,269,369.0379192

Maksymalna podaż0

Całkowita podaż1,242,875,064.5021865

Wskaźnik obrotu%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum1.6035545295663556,2024-08-10

Najniższa cena0.001292565586582882,2025-05-17

Publiczny blockchainBSC

Sektor

Media społecznościowe

