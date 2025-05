WSG

Wall Street Games is a next generation hybrid blockchain-based online gaming platform, where players battle each other in fun & addicting simple games for rewards in cryptocurrencies!

NazwaWSG

PozycjaNo.2997

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.00%

Podaż w obiegu275,384,341

Maksymalna podaż500,000,000

Całkowita podaż499,626,531

Wskaźnik obrotu0.5507%

Data wydania2021-06-28 00:00:00

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.20468072897062228,2024-03-11

Najniższa cena0.000085598878770295,2025-05-30

Publiczny blockchainARB

WprowadzenieWall Street Games is a next generation hybrid blockchain-based online gaming platform, where players battle each other in fun & addicting simple games for rewards in cryptocurrencies!

Sektor

Media społecznościowe

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.