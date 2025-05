WORK

Work X is the first fully decentralized job economy without commercial middlemen. Minimal labor costs & optimal salaries: the future of work is peer-to-peer!

NazwaWORK

PozycjaNo.4446

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.00%

Podaż w obiegu0

Maksymalna podaż0

Całkowita podaż53,816,464

Wskaźnik obrotu%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum1.8725750836580826,2023-12-15

Najniższa cena0.006044029574172116,2025-05-20

Publiczny blockchainBSC

WprowadzenieWork X is the first fully decentralized job economy without commercial middlemen. Minimal labor costs & optimal salaries: the future of work is peer-to-peer!

Sektor

Media społecznościowe

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.