WorldBrain is an innovative AI project initiated by the Worldbrains Foundation, a subsidiary of OpenAI. Based on ChatGPT's Earth-scale database, WorldBrain establishes an initial world (frame of reference) for the "World Model", thus realizing the capability of WorldBrain to model the world like the human brain. Leveraging distributed computing technology, deploying hardware devices globally through the DePIN network and applying tokenization mechanism, enables every user to be the creator and owner of the WorldBrain system and effectively distribute the wealth created by WorldBrain among all participants. Truly benefit people!

PozycjaNo.3689

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.00%

Podaż w obiegu0

Maksymalna podaż177,511,415.52503

Całkowita podaż177,511,415.5

Wskaźnik obrotu0%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.2898912944363415,2024-08-11

Najniższa cena0.003247176698749171,2025-05-30

Publiczny blockchainARB

Media społecznościowe

