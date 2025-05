WAXL

Axelar is the universal overlay network, securely connecting all blockchain ecosystems, applications, assets and users to deliver Web3 interoperability. It is a full-stack decentralized transport layer, meeting growing demand for cross-chain services with maximum blockchain security and composability.

NazwaWAXL

PozycjaNo.158

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku0.0001%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)1.88%

Podaż w obiegu975,853,015.96433

Maksymalna podaż0

Całkowita podaż1,203,430,018.017718

Wskaźnik obrotu%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum2.6570520358937704,2024-03-01

Najniższa cena0.27453230501386905,2025-04-07

Publiczny blockchainETH

