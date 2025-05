WAT

WatBird Universe is a meme-powered, game-driven IP and brand, onboarding the next 100M+ users to $WAT by hijacking their attention via proven and viral mechanics.

NazwaWAT

PozycjaNo.2203

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.02%

Podaż w obiegu12,889,090,910

Maksymalna podaż69,696,969,696

Całkowita podaż69,696,969,696

Wskaźnik obrotu0.1849%

Data wydania2024-09-23 18:00:00

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.001106508681826231,2024-09-24

Najniższa cena0.000027785119844252,2025-05-30

Publiczny blockchainTONCOIN

Sektor

Media społecznościowe

