W3S

Web3Shot is building a learning platform for massive web3 adoption, providing interesting Learn-to-Earn products and onboarding infrastructures for users and businesses to enter the new world of web3.

NazwaW3S

PozycjaNo.4747

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.00%

Podaż w obiegu0

Maksymalna podaż100,000,000

Całkowita podaż100,000,000

Wskaźnik obrotu0%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum1.0247045813702391,2024-09-22

Najniższa cena0.004278801128783591,2025-05-27

Publiczny blockchainBSC

Sektor

Media społecznościowe

