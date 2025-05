W3F

Web3Frontier is a fantastic web3 social network that allows creators to seamlessly integrate crypto assets into their social applications, giving users the power to truly own their digital identity, content, and interactions.

NazwaW3F

PozycjaNo.

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0

Podaż w obiegu--

Maksymalna podaż0

Całkowita podaż100,000,000

Wskaźnik obrotu%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum,

Najniższa cena,

Publiczny blockchainBSC

WprowadzenieWeb3Frontier is a fantastic web3 social network that allows creators to seamlessly integrate crypto assets into their social applications, giving users the power to truly own their digital identity, content, and interactions.

Sektor

Media społecznościowe

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.