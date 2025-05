VRTX

Vertex is a hybrid orderbook-AMM DEX fusing on-chain trading and risk engines with an off-chain sequencer, providing an efficient and versatile high-performance trading platform ideally suited for both retail and institutional traders.

NazwaVRTX

PozycjaNo.838

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.55%

Podaż w obiegu526,486,718.42494184

Maksymalna podaż1,000,000,000

Całkowita podaż996,999,999.9999979

Wskaźnik obrotu0.5264%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.5347798638381043,2023-11-27

Najniższa cena0.03375554965114646,2025-05-21

Publiczny blockchainARB

