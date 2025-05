VINE

The official cryptocurrency launched by the founder of the short video platform VINE. VINE was shut down in 2016, and Elon Musk mentioned restarting it.

NazwaVINE

PozycjaNo.635

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)6.01%

Podaż w obiegu999,994,104

Maksymalna podaż0

Całkowita podaż999,994,104

Wskaźnik obrotu%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.47494534861759263,2025-01-26

Najniższa cena0.00008419597421907,2025-01-23

Publiczny blockchainSOL

Sektor

Media społecznościowe

