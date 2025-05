VICE

VICE is the native token of the VICE competition platform, designed to transform the crypto competition market by offering high-value prizes, including luxury assets and exclusive experiences. Backed by strategic partnerships, top-tier exchange listings, and a robust marketing strategy, VICE integrates seamlessly into Web3, delivering a scalable and engaging ecosystem with strong token utility and sustainable growth potential.

NazwaVICE

PozycjaNo.948

Kapitalizacja rynkowa$0,00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0,00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0,03%

Podaż w obiegu988 310 463,0407467

Maksymalna podaż1 000 000 000

Całkowita podaż1 000 000 000

Wskaźnik obrotu0.9883%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.08516221173980727,2025-04-18

Najniższa cena0.012377168049705263,2025-02-03

Publiczny blockchainETH

