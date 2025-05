VEXT

Veloce (VEXT), the world’s leading digital racing media network, entered the world of Web3 with the launch of its blockchain utility and governance token, VEXT. VEXT allows the Veloce community to influence and govern key decentralized Veloce assets. The Veloce brand comprises industry-leading gaming and racing platform Veloce Esports, and race-winning outfit Veloce Racing, which competes in the renowned Extreme E championship.

NazwaVEXT

PozycjaNo.2221

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.08%

Podaż w obiegu216,103,276.19

Maksymalna podaż300,000,000

Całkowita podaż300,000,000

Wskaźnik obrotu0.7203%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.7169465101476871,2023-09-04

Najniższa cena0.002422783736030945,2025-05-30

Publiczny blockchainMATIC

Sektor

Media społecznościowe

