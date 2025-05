VEMP

vEmpire DDAO is a unique protocol which facilitates Metaverse token staking onto its platform, redistributing profits to its users and its new form of Democratic DAO.Alongside its staking of AXS, MANA, SAND, STARL & Ethereum they also have their play to earn game launching in November 2021.

NazwaVEMP

PozycjaNo.2475

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.04%

Podaż w obiegu388,209,751.9191164

Maksymalna podaż500,000,000

Całkowita podaż500,000,000

Wskaźnik obrotu0.7764%

Data wydania2021-09-01 00:00:00

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.6579584978828696,2021-11-21

Najniższa cena0.000579135950990423,2025-05-08

Publiczny blockchainARB

