VALOR

SMART VALOR AG is a Swiss company, founded in Zug in April 2017. It is the first decentralized global marketplace for tokenized alternative investments.The mission of the company is to give access to digital assets to people around the world in an easy, secure and compliant way. The company utilizes blockchain technology to democratize access to wealth.

NazwaVALOR

PozycjaNo.2819

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.00%

Podaż w obiegu50,297,124

Maksymalna podaż100,000,000

Całkowita podaż75,000,000

Wskaźnik obrotu0.5029%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum10.549191434,2019-04-20

Najniższa cena0.001360757877062044,2025-05-31

Publiczny blockchainETH

Sektor

Media społecznościowe

