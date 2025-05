UNO

Lunos is the next evolution in decentralized risk protection, bringing automation, transparency, and scalability to on-chain coverage. Built on Uno Re’s foundation, Lunos introduces AVS-powered claim execution and an AVS-governed AI agent framework—a trustless decision-making system designed for broader Web3 applications beyond coverage. By combining AI agents with decentralized claim resolution, Lunos enables instant, dispute-free payouts, reducing fraud and inefficiencies in systems requiring fair validation—bridging off-chain data into Web3.

NazwaUNO

PozycjaNo.2291

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.15%

Podaż w obiegu111,566,779

Maksymalna podaż384,649,206

Całkowita podaż316,649,184

Wskaźnik obrotu0.29%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum1.23343715,2021-06-03

Najniższa cena0.00290385086244144,2025-04-18

Publiczny blockchainETH

