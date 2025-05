ULTIMA

ULTIMA is a powerful cryptocurrency ecosystem centered on the ULTIMA token. Our ecosystem unites a range of innovative products: modern crypto wallets, a unique crypto debit card, a crowdfunding platform, its own marketplace and more. A lot of our products are unique in the crypto market.

NazwaULTIMA

PozycjaNo.217

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)60,239.37%

Podaż w obiegu37,409

Maksymalna podaż100,000

Całkowita podaż100,000

Wskaźnik obrotu0.374%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum22681.001065843044,2025-02-14

Najniższa cena2046.4140488264795,2024-06-12

Publiczny blockchainSMART

