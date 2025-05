TRUMPIUS

The 2025 President of Memes and America.

NazwaTRUMPIUS

PozycjaNo.2422

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.34%

Podaż w obiegu46,148,662.8064938

Maksymalna podaż0

Całkowita podaż47,000,000

Wskaźnik obrotu%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.4330144775270214,2025-01-04

Najniższa cena0.005015957799428732,2025-01-02

Publiczny blockchainETH

WprowadzenieThe 2025 President of Memes and America.

Sektor

Media społecznościowe

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.