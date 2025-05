TRUMPCOIN

MAGA: Fight For Trump (TRUMPCOIN) is a meme token airdropped fairly to most recent meme traders on Ethereum. No presale. No DEX liquidity to snipe. No insider BS. 500,000+ wallets qualify for airdrop.

NazwaTRUMPCOIN

PozycjaNo.3702

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.00%

Podaż w obiegu0

Maksymalna podaż200,000,000

Całkowita podaż200,000,000

Wskaźnik obrotu0%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.018824194792898073,2024-07-27

Najniższa cena0.000339620086582117,2025-02-27

Publiczny blockchainETH

Sektor

Media społecznościowe

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.