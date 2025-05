TRIAS

TRIAS aims to define a new-generation all-platform-supported public chain system. Trustworthy and Reliable Intelligent Autonomous Systems make people trust in machines. TRIAS token is the native token of the Trias ecosystem.

NazwaTRIAS

PozycjaNo.1314

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)10.70%

Podaż w obiegu5,000,000

Maksymalna podaż9,999,999.9

Całkowita podaż5,000,000

Wskaźnik obrotu0.5%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum31.97092298,2021-05-09

Najniższa cena0,2021-04-06

Publiczny blockchainBSC

