Thrupenny is revolutionizing DeFi with advanced infrastructure for investing, lending, and borrowing. Its stable and reliable platform is designed to be user-friendly even for the average user and offers high yield staking opportunities, providing individuals and communities with unprecedented access and control over their financial resources.

NazwaTPY

PozycjaNo.2569

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.00%

Podaż w obiegu87,595,731

Maksymalna podaż1,000,000,000

Całkowita podaż981,831,108

Wskaźnik obrotu0.0875%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum3.1486609809042077,2024-01-11

Najniższa cena0.001400110917658499,2025-03-06

Publiczny blockchainARB

