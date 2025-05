THG

Thetan Arena is an e-sport game based on Blockchain technology. You can gather your friends, form a team, battle with others and earn token rewards with just your skills. Thetan Arena's gameplay is designed to revolve around the combination of your personal skills and teamwork.

NazwaTHG

PozycjaNo.2541

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.09%

Podaż w obiegu113,584,953.66

Maksymalna podaż420,000,000

Całkowita podaż420,000,000

Wskaźnik obrotu0.2704%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum21.18915738963124,2021-11-25

Najniższa cena0.001736733493516101,2025-05-30

Publiczny blockchainBSC

WprowadzenieThetan Arena is an e-sport game based on Blockchain technology. You can gather your friends, form a team, battle with others and earn token rewards with just your skills. Thetan Arena's gameplay is designed to revolve around the combination of your personal skills and teamwork.

Sektor

Media społecznościowe

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.