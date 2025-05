TENET

Tenet is a DeFi focused EVM Layer-1 project bringing liquidity and yield opportunities to LSDs(liquid staking derivatives). Tenet allows LSDs to re-stake to its network and be used in Tenet's DeFi Ecosystem by utilizing a new consensus mechanism called Diversified PoS. This allows LSDs like stEth to participate in validation, making it the most secure blockchain ever created.

NazwaTENET

PozycjaNo.3703

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.00%

Podaż w obiegu0

Maksymalna podaż1,200,000,000

Całkowita podaż1,200,000,000

Wskaźnik obrotu0%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.27671400174155314,2023-05-29

Najniższa cena0.000514215043454351,2025-04-06

Publiczny blockchainTENET

WprowadzenieTenet is a DeFi focused EVM Layer-1 project bringing liquidity and yield opportunities to LSDs(liquid staking derivatives). Tenet allows LSDs to re-stake to its network and be used in Tenet's DeFi Ecosystem by utilizing a new consensus mechanism called Diversified PoS. This allows LSDs like stEth to participate in validation, making it the most secure blockchain ever created.

Sektor

Media społecznościowe

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.