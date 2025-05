TBANK

TaoBank is a decentralized borrowing protocol that allows you to draw interest-free loans against $wTAO used as collateral. TaoBank as a protocol is non-custodial, immutable, and governance-free.

NazwaTBANK

PozycjaNo.6602

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.00%

Podaż w obiegu0

Maksymalna podaż15,000,000

Całkowita podaż15,000,000

Wskaźnik obrotu0%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum2.5964457907018312,2024-03-08

Najniższa cena0.005907971940549449,2025-04-17

Publiczny blockchainETH

