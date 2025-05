S

Sonic is an EVM L1 platform that offers developers attractive incentives and powerful infrastructure for DeFi. The chain provides 10,000 TPS and sub-second confirmation times, powering the next generation of decentralized applications. Sonic's Fee Monetization (FeeM) program rewards developers with up to 90% of the fees their apps generate, adapting the Web2 ad-revenue model to a decentralized framework. Developers now directly profit from their app's traffic and user engagement. Furthermore, the Sonic Gateway provides developers and users with seamless access to vast liquidity through a native, secure bridge connected to Ethereum. With a unique fail-safe mechanism, it ensures your assets are protected in all circumstances.

NazwaS

PozycjaNo.65

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku0.0003%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)4.96%

Podaż w obiegu2,880,000,000

Maksymalna podaż∞

Całkowita podaż3,175,000,000

Wskaźnik obrotu%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum1.0293171074857816,2025-01-04

Najniższa cena0.33366035571409275,2025-02-03

Publiczny blockchainSONIC

Sektor

Media społecznościowe

