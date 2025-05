SYNT

Synternet is a blockchain that powers modular, interoperable data infrastructure across all major chains. At its core lies the Data Layer, a protocol serving as the customizable execution layer between blockchains. Its AEAs (Autonomous Economic Agents) empower developers to build composable, use-case-specific applications that can execute on any data from any chain.

NazwaSYNT

PozycjaNo.1026

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.36%

Podaż w obiegu655,416,563

Maksymalna podaż2,500,000,000

Całkowita podaż1,159,978,800

Wskaźnik obrotu0.2621%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.10174815259842351,2024-07-17

Najniższa cena0.011363355124422827,2025-04-07

Publiczny blockchainETH

