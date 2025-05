SYNTH

SYNTHR's advanced cross-chain infrastructure powers a secure zero-slippage execution environment, allowing cross-chain transactions to function at their theoretical limits. It consists of a combination of pull and push oracles, a zero-slippage omnichain liquidity layer, and multiple independent consensus layers, giving you access to an innovative cross-chain liquidity solution.

NazwaSYNTH

PozycjaNo.2725

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.18%

Podaż w obiegu155,588,284

Maksymalna podaż0

Całkowita podaż565,000,000

Wskaźnik obrotu%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.11036401628638758,2025-01-14

Najniższa cena0.000501421576993146,2025-05-26

Publiczny blockchainARB

Sektor

Media społecznościowe

