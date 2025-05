SPIZ

SPACE-iZ is an ecosystem of apps designed as an equitable and fairer alternative to current service platforms such as food delivery, ride-hailing and property rental, all powered by a single wallet.

NazwaSPIZ

PozycjaNo.6687

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.00%

Podaż w obiegu0

Maksymalna podaż300,000,000

Całkowita podaż300,000,000

Wskaźnik obrotu0%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.04033196,2021-08-18

Najniższa cena0.00003000616386691,2024-11-16

Publiczny blockchainETH

WprowadzenieSPACE-iZ is an ecosystem of apps designed as an equitable and fairer alternative to current service platforms such as food delivery, ride-hailing and property rental, all powered by a single wallet.

Sektor

Media społecznościowe

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.