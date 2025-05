SPACEM

SpaceM is the ultimate Web3 ecosystem uniting diverse earning opportunities including SocialFi, RealFi, GameFi, Fiat2Crypto Solutions and more. Built on Avalanche, $SPACEM tokens empower users with secure, fast transactions and sustainable passive income through Nodes.

NazwaSPACEM

PozycjaNo.1485

Kapitalizacja rynkowa$0,00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0,00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0

Podaż w obiegu--

Maksymalna podaż48 067 203 522

Całkowita podaż47 867 201 926

Wskaźnik obrotu%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.000996792686778681,2025-04-23

Najniższa cena0.000074787460982406,2025-01-21

Publiczny blockchainAVAX_CCHAIN

Sektor

Media społecznościowe

