Sovryn is an open-source, trustless platform that will allow anyone to build and interact on Bitcoin to power future economies. Sovryn's primary focus is the launch of BitcoinOS, which will be a scalable network of interoperable rollups that share Bitcoin’s security.

NazwaSOV

PozycjaNo.1073

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.17%

Podaż w obiegu60,190,097.03729472

Maksymalna podaż100,000,000

Całkowita podaż100,000,000

Wskaźnik obrotu0.6019%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum44.91380266863327,2021-10-07

Najniższa cena0.16233888211013012,2025-04-09

Publiczny blockchainRBTC

Sektor

Media społecznościowe

