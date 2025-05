SOLO

Sologenic is disrupting the asset trading industry: Tokenized Securities, Crypto Assets & NFTs.Tokenized Securities: Sologenic ecosystem utilizes the on-demand tokenization of a wide range of assets from traditional financial markets or privately owned. All assets are backed 1:1 with the real world stocks (NOT A CFD) through SAXO bank in the EU. Sologenic also supports Stock mergers and dividends.

NazwaSOLO

PozycjaNo.346

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)1.11%

Podaż w obiegu398,796,764.0825947

Maksymalna podaż400,000,000

Całkowita podaż398,796,764.0825947

Wskaźnik obrotu0.9969%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum6.625920367871951,2021-12-02

Najniższa cena0.05447753618601995,2021-10-28

Publiczny blockchainXRP

