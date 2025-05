SCRT

Secret Network is a decentralised network of computers (secret nodes) that utilize trusted execution environments (TEEs) to enable secure, private computation over encrypted data. The Secret Network blockchain itself is based on Cosmos SDK / Tendermint, meaning the network has its own independent consensus, on-chain governance, and features like slashing and delegation. It is secured by the native coin Secret (SCRT), which must be staked by network validators and is used for transaction fees as well as governance.

NazwaSCRT

PozycjaNo.497

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)1.72%

Podaż w obiegu309,068,301.298533

Maksymalna podaż∞

Całkowita podaż324,981,025.528447

Wskaźnik obrotu%

Data wydania2021-03-03 00:00:00

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum10.644924210205865,2021-10-28

Najniższa cena0.14620387210781763,2025-04-07

Publiczny blockchainSCRT

Sektor

Media społecznościowe

