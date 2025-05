SBR1

A grassroots community meme project, created to bring awareness to, and support for the Strategic Bitcoin Reserve bill.

NazwaSBR1

PozycjaNo.3513

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.00%

Podaż w obiegu0

Maksymalna podaż21,042,069

Całkowita podaż21,042,069

Wskaźnik obrotu0%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum4.308860135959421,2024-11-14

Najniższa cena0.000625981180586495,2024-11-06

Publiczny blockchainETH

Sektor

Media społecznościowe

