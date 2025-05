RXD

A fusion of the best capabilities of Bitcoin and Ethereum with unmatched potential for crosschain commerce.

NazwaRXD

PozycjaNo.1624

Kapitalizacja rynkowa$0,00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0,00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0,00%

Podaż w obiegu13 339 825 699,639683

Maksymalna podaż21 000 000 000

Całkowita podaż13 339 825 699,639683

Wskaźnik obrotu0.6352%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.009244510112063004,2023-04-15

Najniższa cena0.000154418062569128,2025-03-10

Publiczny blockchainRXD

Sektor

Media społecznościowe

