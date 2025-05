RWN

Rowan Energy is building the largest decentralized energy network in the world. We are transforming the grid into a Smart Grid linked by blockchain to facilitate fluid P2P energy transactions as well as the new generation of carbon offsets.

NazwaRWN

PozycjaNo.5298

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.00%

Podaż w obiegu0

Maksymalna podaż545,000,000

Całkowita podaż545,000,000

Wskaźnik obrotu0%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.3580324130424719,2024-05-27

Najniższa cena0.000230843420746633,2023-06-08

Publiczny blockchainRWN

WprowadzenieRowan Energy is building the largest decentralized energy network in the world. We are transforming the grid into a Smart Grid linked by blockchain to facilitate fluid P2P energy transactions as well as the new generation of carbon offsets.

Sektor

Media społecznościowe

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.