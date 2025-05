ROCO

ROCO is a decentralized GAMEFI platform which provides blockchain services to game developers, content creators and player communities through the blockchain network. Roco developed on AVAX network for using in Roco Finance’s own game ecosystem and partner games. Roco Finance plans to drive the evolution of online gaming with targeted industry focused solutions to help promising gaming projects reach their full potential.

NazwaROCO

PozycjaNo.2377

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.26%

Podaż w obiegu17,298,805

Maksymalna podaż0

Całkowita podaż99,982,729

Wskaźnik obrotu%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum7.983992063494936,2021-11-16

Najniższa cena0.018077765518203774,2025-05-06

Publiczny blockchainAVAX_CCHAIN

