RLC

RLC is an Ethereum token for the iExec cloud platform in which users can monetize and rent computing power and data. iExec enables developers to power applications on what is described as “a decentralized marketplace for cloud resources.”

NazwaRLC

PozycjaNo.412

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)55.01%

Podaż w obiegu72,382,548.06525736

Maksymalna podaż86,999,784.9868455

Całkowita podaż86,999,784.9868455

Wskaźnik obrotu0.8319%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum16.25819503,2021-05-10

Najniższa cena0.148837272278,2018-12-15

Publiczny blockchainETH

Sektor

Media społecznościowe

