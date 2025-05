RING

Darwinia Network, as an open cross-chain bridge protocol based on Substrate, Darwinia focuses on the construction of future Internet of Tokens, including decentralized tokens swap, exchange and market. The native tokens for Darwinia Network is RING, RING can be used as gas for transactions. Gas include transaction fees, contract execution fees, network bandwidth charges, storage fees, and more.

NazwaRING

PozycjaNo.1690

Kapitalizacja rynkowa$0,00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0,00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0,01%

Podaż w obiegu1 704 825 699

Maksymalna podaż0

Całkowita podaż2 099 840 888

Wskaźnik obrotu%

Data wydania2020-01-01 00:00:00

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.30641049,2021-03-14

Najniższa cena0.000865575804800563,2025-04-10

Publiczny blockchainETH

Sektor

Media społecznościowe

