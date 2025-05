RIDE

holoride creates an entirely new media category for passengers by connecting Extended Reality (XR) content with data points from the vehicle in real-time. These data points include physical feedback, like acceleration and steering, traffic data, as well as travel route and time. holoride’s technology provides a new type of immersion into any kind of VR content, creating a breathtaking, immersive experience, and significantly reducing motion sickness.

NazwaRIDE

PozycjaNo.1899

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.01%

Podaż w obiegu879,899,580

Maksymalna podaż1,000,000,000

Całkowita podaż999,794,371

Wskaźnik obrotu0.8798%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum2.139262834933553,2022-01-12

Najniższa cena0.00099668949390602,2025-04-07

Publiczny blockchainEGLD

Sektor

Media społecznościowe

