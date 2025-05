RBTC1

Rocky Rabbit is an innovative blockchain-based gaming platform designed to revolutionize the gaming industry by integrating cryptocurrency rewards with engaging gameplay. Set in a vibrant, dynamic world, players control animated rabbits who navigate through various challenges and competitions. RabBitcoin(RBTC1) is native token the game's economy, incentivizing participation, rewarding loyalty, and supporting the overall growth of the project.

NazwaRBTC1

PozycjaNo.1205

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.00%

Podaż w obiegu7,437,500,000,000

Maksymalna podaż21,000,000,000,000

Całkowita podaż21,000,000,000,000

Wskaźnik obrotu0.3541%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.000032687237820629,2024-11-12

Najniższa cena0.000000919028564733,2025-05-30

Publiczny blockchainTONCOIN

Sektor

Media społecznościowe

