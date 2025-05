PSPS

BobaCat, inspired by Billy Marcus's cat Boba, is a meme token on the Ethereum blockchain with the symbol $PSPS. It mixes fun meme culture with a serious goal of helping animal welfare and pet shelters. By using crypto for good, BobaCat is setting an example in the community on how to support important causes.

NazwaPSPS

PozycjaNo.1605

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.06%

Podaż w obiegu577,172,773.2514561

Maksymalna podaż1,000,000,000

Całkowita podaż577,172,773.2514561

Wskaźnik obrotu0.5771%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.09484798014935664,2024-03-29

Najniższa cena0.00017406913220778,2023-11-15

Publiczny blockchainETH

Sektor

Media społecznościowe

