Ponchiqs Studio is redefining blockchain entertainment by creating the ultimate ecosystem with Ponchiqs IP, a meta universe that seamlessly combines GameFi, Hollywood-style animations and unique licensed merchandises. Ponch is the native token of the Ponchiqs Game Studio, driving utility across all games and platforms.

NazwaPONCH

PozycjaNo.2760

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.06%

Podaż w obiegu32,448,890

Maksymalna podaż400,000,000

Całkowita podaż400,000,000

Wskaźnik obrotu0.0811%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.5499783885169789,2024-12-10

Najniższa cena0.002091633550736749,2025-04-18

Publiczny blockchainTONCOIN

Sektor

Media społecznościowe

