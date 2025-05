PNDR

Ponder is the AI powered comparison engine for all Web3 trends such as EigenLayer restaking, Runes/BRC-20/Ordinals, RWA/NFTs, DePIN protocols and much more. Ponder leverages advanced LLMs such as Llama3 and Mistral to identify leading trends.

NazwaPNDR

PozycjaNo.4639

Kapitalizacja rynkowa$0,00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0,00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0,00%

Podaż w obiegu0

Maksymalna podaż100 000 000

Całkowita podaż100 000 000

Wskaźnik obrotu0%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.08320081461131855,2025-01-02

Najniższa cena0.008657673297392622,2025-05-30

Publiczny blockchainETH

WprowadzeniePonder is the AI powered comparison engine for all Web3 trends such as EigenLayer restaking, Runes/BRC-20/Ordinals, RWA/NFTs, DePIN protocols and much more. Ponder leverages advanced LLMs such as Llama3 and Mistral to identify leading trends.

Sektor

Media społecznościowe

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.