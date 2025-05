PLMC

Polimec is a decentralized fundraising protocol focused on accelerating early-stage projects across the Web3 ecosystem. The Polimec infrastructure makes use of on-chain credentials to enable fundraising in a regulatory-compliant and sustainable manner. With Polimec, you become the VC!

NazwaPLMC

PozycjaNo.3984

Kapitalizacja rynkowa$0,00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0,00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0,00%

Podaż w obiegu0

Maksymalna podaż100 000 000

Całkowita podaż100 000 000

Wskaźnik obrotu0%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.4263309412623939,2024-05-27

Najniższa cena0.08730965911442147,2025-02-27

Publiczny blockchainPLMC

Sektor

Media społecznościowe

