NULS

NULS is a blockchain infrastructure for customizable services, driven by the global open-source community. Following the principles of pluggability, modularization and parallel expansion, NULS provides smart contracts, multi-chain mechanism and cross-chain consensus to reduce cost of development and usage, and to promote the application of blockchain in the commercial field and the interaction among chains.

NazwaNULS

PozycjaNo.1218

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)3.46%

Podaż w obiegu112,682,033.18748716

Maksymalna podaż210,000,000

Całkowita podaż131,782,000.9538411

Wskaźnik obrotu0.5365%

Data wydania2017-10-26 00:00:00

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane0.098 USDT

Historyczne maksimum8.54049015045166,2018-01-10

Najniższa cena0.0238252744014919,2025-04-19

Publiczny blockchainNULS

