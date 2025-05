NTRN

Neutron allows developers to easily build cross-chain applications over Inter-Blockchain Communication Protocol (IBC) and provides DeFi dApps with the full economic security of the Cosmos Hub.

NazwaNTRN

PozycjaNo.466

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.73%

Podaż w obiegu592,173,981.136373

Maksymalna podaż1,000,000,000

Całkowita podaż999,802,837.339717

Wskaźnik obrotu0.5921%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum1.9946665643531243,2024-02-15

Najniższa cena0.10115295068189273,2025-04-07

Publiczny blockchainNTRN

