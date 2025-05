NOOB

Blast Royale is a mobile Battle Royale game for the web3 generation! We're going to onboard the next billion players onto the blockchain through FUN! By owning NOOBs, we are all going to become PROs.

NazwaNOOB

PozycjaNo.4568

Kapitalizacja rynkowa$0,00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0,00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0,00%

Podaż w obiegu0

Maksymalna podaż512 000 000

Całkowita podaż512 000 000

Wskaźnik obrotu0%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.07894948571630912,2024-11-13

Najniższa cena0.000207741193369017,2025-05-29

Publiczny blockchainETH

WprowadzenieBlast Royale is a mobile Battle Royale game for the web3 generation! We're going to onboard the next billion players onto the blockchain through FUN! By owning NOOBs, we are all going to become PROs.

Sektor

Media społecznościowe

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.