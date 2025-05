NAO

Nettensor is an AI Infrastructure service provider that emphasises ease of access and other additional features such as Privacy Service and App Chain, which are our best products in blockchain and decentralised industry.

NazwaNAO

PozycjaNo.5659

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.00%

Podaż w obiegu0

Maksymalna podaż100,000,000

Całkowita podaż100,000,000

Wskaźnik obrotu0%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.616869764855396,2024-03-10

Najniższa cena0.000348352925441714,2024-02-28

Publiczny blockchainETH

Sektor

Media społecznościowe

