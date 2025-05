MTS

Meta Plus Token (MTS) is based on the connection between cryptocurrencies, real estate investments, and various real-world applications, aiming to become a global payment method. Its assets are specifically backed by real estate holdings owned by the company.

NazwaMTS

PozycjaNo.4656

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0.00%

Podaż w obiegu0

Maksymalna podaż250,000,000

Całkowita podaż250,000,000

Wskaźnik obrotu0%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum0.05191934272977813,2024-03-28

Najniższa cena0.001888490219381374,2025-05-18

Publiczny blockchainMATIC

Sektor

Media społecznościowe

