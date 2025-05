MSB

MISBLOC (Medical Information Service with Blockchain) is a medical service ecosystem, which is based on blockchain technology. In short, MISBLOC offers a sustainable medical service ecosystem, by utilizing selected medication information in a combination with a blockchain technology in the MyData era, which is the era of big data of individual lifelog, that connects telecommunication-medical-financial spheres.

NazwaMSB

PozycjaNo.2498

Kapitalizacja rynkowa$0,00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0,00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0,00%

Podaż w obiegu199 019 940

Maksymalna podaż0

Całkowita podaż300 000 000

Wskaźnik obrotu%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum5.21040468,2021-06-29

Najniższa cena0,2020-11-11

Publiczny blockchainKLAY

Sektor

Media społecznościowe

