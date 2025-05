MRS

METARS is a community-driven NFT creation platform that uses AI deep learning to enable users to collectively create virtual art using Generative Artificial Intelligence technology.

NazwaMRS

PozycjaNo.7520

Kapitalizacja rynkowa$0,00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0,00

Udział w rynku%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)0,00%

Podaż w obiegu0

Maksymalna podaż1 000 000 000

Całkowita podaż1 000 000 000

Wskaźnik obrotu0%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum191.98877446471522,2025-02-22

Najniższa cena0.5391307817879875,2022-11-09

Publiczny blockchainBSC

WprowadzenieMETARS is a community-driven NFT creation platform that uses AI deep learning to enable users to collectively create virtual art using Generative Artificial Intelligence technology.

Sektor

Media społecznościowe

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.